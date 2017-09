Drammatico incidente a Levego (frazione di Belluno), sulla provinciale della Sinistra Piave, all'altezza del bivio di Levego. Un ragazzo di 22 anni residente in città viaggiava in direzione Belluno a bordo di una moto, quando per ragioni al vaglio della polizia stradale si è schiantato prima contro una Fiat 500. E' stato poi sbalzato su una Punto che seguiva la Fiat.

Il giovane è stato trovato sui cespugli vicino ad una casa mentre la moto è andata letteralmente distrutta. A lungo i sanitari del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione ma è stato tutto inutile e il ragazzo è morto. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi tra Ponte e Belluno, il traffico è deviato per una stradina secondaria.