Negli ultimi tempi non sono mancati atti di vandalismo e incuria e così il parroco di Longarone (Belluno) la scorsa settimana ha deciso di installare una telecamera sul tetto della chiesa del Michelucci per individuare gli eventuali vandali. Ma guardando le immagini il religioso ha trovato, al posto dei vandali, delle coppiette in atteggiamenti intimi. E così, indignato, ha deciso di non suonare le campane per una settimana. Come ricostruito da Il Corriere delle Alpi, il sacerdote ha comunicato la decisione ai parrocchiani al termine della messa domenicale. Durante l’omelia in particolare il parroco ha parlato della decisione di installare la telecamera di sorveglianza all’esterno dell’edificio religioso con l’intenzione di prevenire eventuali atti vandalici ma ha aggiunto di essere rimasto sconcertato dalla visione delle registrazioni per l’area dell’anfiteatro sopra la chiesa.

Il sacerdote chiede le scuse da parte dei protagonisti della vicenda – “Ho individuato dei ragazzi del posto – così il parroco – in atteggiamenti intimi, assolutamente vergognosi e irrispettosi del luogo sacro”. Il sacerdote ha aggiunto di essere intenzionato a distruggere quelle immagini “solo a patto che i protagonisti di questo fatto increscioso vengano da me di persona a chiedere scusa”. E quindi ha comunicato la “punizione” per la comunità: “Per la rabbia non suonerò le campane per una settimana da quanto sono indignato da questa vicenda che dimostra, ancora una volta, la perdita di valori morali a cui stiamo andando incontro in questi ultimi anni”.