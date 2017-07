in foto: Serena Zanella, 45 anni (Facebook).

Era andata con un amico e il suo cane a fare un'escursione in val Slavinaz, nella alta Val Canzoi, nel comune di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, quando all'improvviso è scivolata ed è precipitata facendo un volo di circa 100 metri, ruzzolando nella scarpata laterale. Non c'è stato nulla da fare per Serena Zanella, 45 anni e feltrina, amante delle gite ad alta quota, che è morta sul colpo. In valle non c'era copertura, così l'uomo che era con lei dopo aver visto l'incidente, avvenuto nella mattina di mercoledì 26 luglio, è corso in cerca di aiuto. Immediatamente l’elicottero di Pieve di Cadore e il soccorso alpino di Feltre hanno raggiunto il luogo della tragedia.

Ma era già troppo tardi. La donna aveva riportato nella caduta traumi troppo gravi e non ce l'ha fatta. Sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Giustina, mentre la salma è stata portata all'obitorio di Feltre, dove è a disposizione dei famigliari. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti sulla pagina Facebook di Serena, molto conosciuta nel suo paese per il suo lavoro di commessa in un negozio del centro storico e la cui passione per l'escursionismo era nota a tutti. Sul suo profilo c'è scritto: "Bisogna essere veloci per descrivere le nuvole".