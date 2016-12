Ennesimo incidente in montagna. Un escursionista veneziano di sessanta anni è morto dopo essere scivolato mentre percorreva un vallone di montagna sul Monte Serva, sulle Dolomiti Bellunesi, ruzzolando per decine di metri fino a un ghiaione. L’uomo, residente a Scorzè, è scivolato sull'erba secca, in un tratto molto scosceso. L’assenza di neve in questo periodo ha fatto sì che l’escursionista non abbia praticamente potuto far nulla per frenare la caduta. Il sessantenne era in compagna del figlio e di altri due amici quando è avvenuto il drammatico incidente, che si è consumato nel pomeriggio del 28 dicembre.

Soccorso anche il figlio della vittima – Il corpo dell'escursionista, per il quale non è stato possibile alcun soccorso, è stato recuperato con l'elicottero dal Suem di Pieve di Cadore. Si trovava a una quota di circa 1400 metri, all'altezza del vallone della Bocca de Rosp. Sul posto è giunto anche un tecnico del Soccorso alpino di Belluno, che ha aiutato i sanitari nel recupero della salma dell'uomo. Il figlio della vittima, sconvolto da quanto accaduto a suo padre, è stato elitrasportato all'ospedale di Belluno.