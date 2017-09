Stava tornando a casa da scuola, come faceva tutti i giorni intorno all'ora di pranzo per mangiare con la madre che lo attendeva, ma quando il 15enne è entrato nell'abitazione si è trovato davanti una scena agghiacciante: nella cucina c'era fumo nero e a terra il corpo senza vita della mamma semicarbonizzata. È la terribile tragedia scoperta nelle scorse ore in una villetta di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno. L'adolescente è corso in strade e ha subito chiesto aiuto ai passanti. Tra i primi a intervenire è stato un vigile del fuoco in pensione che passava per caso ed immediatamente accorso dopo aver chiamato i colleghi .

L'uomo avrebbe tentato in tutti i modi di salvare la donna, ma quando la squadra di vigili del fuoco e l'ambulanza sono arrivati sul posto per lei ormai non c'era più nulla da fare. La vittima è Antonella Casanova, classe 1966, che lascia il marito Vito Greco e il figlio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 51enne sarebbe stata vittima di un incredibile e banale incidente domestico che però si è rivelato fatale.

La donna avrebbe provato ad accendere la stufa a legna della cucina con del liquido infiammabile ma una fiammata l'avrebbe colpita in pieno. Investita dalle fiamme la 51enne avrebbe provato a dimenarsi per spegnerle ma purtroppo è stato tutto vano. Nessuno sembra essersi accorto di nulla visto che l'incendio ha investito solo i suoi vestiti, una sedia e qualche suppellettile della cucina e non si è propagato nel resto della casa.