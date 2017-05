in foto: Un frame tratto dal video dell'aggressione

Un video scioccante arriva dall’Irlanda del Nord. Mentre gli studenti universitari sono intenti a godersi il primo sole di maggio nel Gardino Botanico di Belfast, un ragazzo e una ragazza danno il via ad una rissa, tirando pugni, calci e testate contro chiunque si trovasse alla loro portata. Il video in alto è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Coleraine Freshers” e mostra una ragazza in un abito a righe bianche e nere con una giacca di jeans aggredire una donna più grande sotto gli occhi dei passanti.

Nel video si sente la donna aggredita parlare al telefono con la polizia mentre la viene inseguita e colpita ripetutamente. Un’altra donna prova a fermare la ragazza, che senza pensarci due volte la aggredisce con una testata e un pugno sul viso. Intervistata dalla stampa locale, la seconda vittima ha affermato che la ragazza "sembrava posseduta".

Un secondo video in fondo all'articolo mostra gli istanti precedenti l’aggressione della donna. Anche in questo caso non è chiara la ragione per cui la donna col vestito lungo aggredisca i passanti, tra l’altro questa volta accompagnata anche da un uomo con una maglia rossa. I due si accaniscono su uno studente e quando uno dei ragazzi prova a fermare l’aggressore, quest’ultimo si sfila la maglietta e gli dice “tu sei il prossimo”. Subito dopo, la coppia si avventa sulla prima vittima, che si accascia a terra sotto i colpi sferrati dai due.

Le autorità nordirlandesi hanno comunicato di aver arrestato una ragazza di 17 anni e un uomo di 25 con per le diverse aggressioni registrate nel parco. La prima dovrà apparire davanti al Tribunale per i Minorenni di Belfast mentre il secondo è attualmente tenuto in custodia dalla polizia.