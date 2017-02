Probabilmente per colpa della serata ad alto tasso alcolico, si era lasciato andare in strada e aveva deciso di fare pipì in pubblico su una colonna di un antico palazzo storico del centro cittadino credendo di non essere visto da nessuno a causa del buio. Un errore che però è costato letteralmente molto caro al protagonista dell'episodio, un giovane studente universitario fuori sede che infatti si è visto recapitare una multa di ben 3.670 euro. Come riporta Il Resto del Carlino, è quanto accaduto ad un giovane nel centro di Pesaro giovedì notte dopo una serata di divertimento tra amici.

Per sua sfortuna infatti in quel punto erano state piazzate da tempo alcune telecamere di sorveglianza installate proprio in chiave anti vandalismo. Le telecamere hanno ripreso l'intera scena e la polizia locale, grazie agli esami dei filmati, è riuscita a individuarlo e identificarlo camminandogli la pesante sanzione per atti contrari alla pubblica decenza visto che per fare pipì il giovane si era calato completamente i pantaloni. Per il ragazzo, residente fuori città ma domiciliato a Pesaro, la serata di divertimento con gli amici si è trasformata quindi in un salasso per il suo portafoglio.