in foto: La gioia di Bebe Vio – Fonte: Twitter Federscherma

Grazie alla sua immensa classe e alla sua straordinaria simpatia, Bebe Vio continua a vincere e a colpire tutti i tifosi italiani. L'ultima gioia è arrivata poche ore fa, grazie al successo nella finale di Coppa del Mondo che si è svolta sulle pedane olandesi di Stadskanaal. Per la campionessa paralimpica di fioretto individuale, è stato più facile mettersi al collo la medaglia d'Oro che pronunciare il nome della cittadina olandese che l'ha vista trionfare per la terza volta in stagione su altrettante prove disputate. Quella della fiorettista veneta, è stata l'ennesima cavalcata irrefrenabile. Prima di battere in finale l'ungherese Gyongyi Dani, Bebe Vio aveva infatti incrociato e sconfitto nettamente l'ucraina Tetiana Pozniak e la giapponese Anri Sakurai. Insieme a lei, ha festeggiato anche Matteo Betti: l'atleta senese che, dopo il terzo posto nel fioretto, ha vinto il bronzo anche nella spada maschile.

Le parole di Bebe e la dedica alla mamma.

La vittoria di Bebe Vio, che prima della gara aveva avuto una discussione con la madre, è arrivata proprio nel giorno della festa della Mamma. Davanti all'occasione di una dedica particolare, la campionessa di Venezia non si è tirata indietro: "Mia madre è una grande donna, con la quale ogni tanto discuto, ma che rimane sempre il mio punto di riferimento – ha spiegato l'atleta azzurra – Ecco, ora immagino stia già piangendo. Tanti auguri a tutte le mamme". Raggiante come il sorriso di Bebe Vio, il presidente del Comitato italiano paralimpico ha voluto commentare i successi azzurri in Coppa del mondo: "Si tratta di un'altra giornata straordinaria per il nostro movimento – ha dichiarato Luca Pancalli – e oltre all'oro dell'insuperabile Bebe Vio e al bronzo di Matteo Betti, c'è anche l'argento di Giovanni Achenza all'esordio mondiale a Yokohama nel paratriathlon. Sono risultati che confermano lo stato di salute dello sport paralimpico italiano e la forza dei nostri grandi campioni".