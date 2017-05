Si chiamano Beatrice Vaccaro e Maria Sofia Gazzotti, sono nate a Bologna e sono tra i primi 38 studenti e studentesse ad aver conseguito una laurea al World Bachelor in Business (WBB), il programma ideato da Università Bocconi con la University of Southern California e Hong Kong University of Science and Technology. Beatrice, Maria Sofia e i loro colleghi di tutto il mondo hanno studiato in tre continenti ottenendo un triplo titolo riconosciuto in Europa, Asia e America.

In particolare le due studentesse hanno trascorso gli ultimi quattro anni tra Milano, Hong Kong e Los Angeles e sono state seguite, in ognuna di queste città, da docenti di fama internazionale: determinante, però, oltre al fitto programma delle lezioni è stata l'immersione nel cuore della cultura dei tre paesi nei quali le due hanno avuto l'opportunità di vivere.

Dopo aver frequentato il liceo classico Galvani a Bologna Maria Sofia Gazzotti e Beatrice Vaccaro sono state selezionate tra le prime matricole del nuovo WBB e hanno condiviso l’esperienza insieme a colleghi di 12 paesi: oltre all'Italia, infatti, si sono formate con studenti e studentesse di Austria, Germania, Israele, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Cina, Hong Kong e Malesia. “In 4 anni – spiega a Repubblica Maria Sofia Gazzotti – abbiamo vissuto in 3 continenti, viaggiato in oltre 25 paesi, e studiato 2 lingue straniere, il tutto mentre seguivamo lezioni ed esami come un qualsiasi studente di Economia. Non è stato sempre facile adattarsi: molti di noi, me compresa, hanno avuto un impatto molto difficile all'arrivo ad Hong Kong. Questo è forse il valore più grande del WBB: abbiamo imparato ad adattarci in qualsiasi ambiente e cultura, fino al punto che 3 paesi non erano più abbastanza. Io, per esempio, ho completato uno stage di 2 mesi a Singapore durante l'estate del secondo anno e un altro di 2 mesi a Dubai durante l'estate scorsa. Ora sono tornata a casa in Italia, a Bologna, per passare l'estate con amici e familiari prima di trasferirmi a New York City a settembre, dove lavorerò nella società di consulenza McKinsey & Company”.