Devono essere ritirate dal mercato le cozze (Mytilus Galloprovincialis) provenienti dall'allevamento Portonovo Cooperativa Fra Pescatori arl di Ancona. I mitili sono stati analizzati dall'Asur, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale della Marche, che vi ha rilevato il batterio della salmonella. Il Comune di Ancona, di conseguenza, ha pubblicato una nota in cui avverte che "i mitili non sono considerati sicuri per il consumo umano diretto, per cui si ritiene utile intervenire ai fini della Sicurezza Alimentare con il declassamento temporaneo. Si sottolinea che il produttore è tenuto a ritirare il prodotto già in commercio".

Quanto è pericolosa la salmonella?

La salmonella è un agente batterico presente in infezioni trasmesse da alimenti, di cui si distinguono oltre duemila varianti. È a quest'agente che si deve oltre il 50% delle infezioni gastrointestinali nel mondo industrializzato. Nella maggior parte dei casi le tossinfezioni alimentari da salmonella non richiedono l'ospedalizzazione, poiché la malattia ha un decorso benigno. Ciononostante in alcuni casi potrebbe rivelarsi necessario il ricovero. In casi più rari il portatore di salmonella può non riscontrare alcun sintomo. Per lo più si riscontrano però disturbi all'apparato gastrointestinali, con nausee, vomito, diarrea e dolore addominale associati a febbre. Le forme cliniche più gravi – batteriemie e infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi – coinvolgono soprattutto i soggetti più deboli, quali bambini, anziani e persone con difese immunitarie basse.