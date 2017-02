"Voglio essere libera. Non voglio più vivere dietro una bugia. Ho ucciso mia madre e l'ho messa in valigia", così la 21enne statunitense Heather Mack, ha candidamente confessato in un video pubblicato su youtube di aver ucciso la madre nel 2014 a Bali, in Indonesia, dove la famiglia si trovava in vacanza. Per l'omicidio materiale della 62enne Shelia von Wiese-Mack, è stato condannato a 18 anni di carcere il fidanzato della ragazza, il 23enne Tommy Schaefer, reo confesso davanti agli inquirenti dopo l'arresto. Per il delitto era stata condannata a 10 anni come complice anche la ragazza che però ora scagiona completamente il 23enne padre di suo figlio auto accusandosi dell'intero delitto.

Per gli inquirenti il movente dietro l'omicidio era legato a questioni di eredità e in particolare a un fondo di un milione e mezzo di dollari. Con la sua confessione invece la ragazza ora rivela particolari molto più agghiaccianti che indicano come movente i rapporti ormai compromessi in famiglia. "Quando avevo 10 anni mia madre ha ucciso mio padre in un hotel di Atene, in Grecia, mentre eravamo in vacanza. Io l'ho scoperto due settimane prima di venire a Bali, la notizia mi ha fatto ribollire il sangue e così nella mia testa ho realizzato che volevo uccidere mia madre" ha spiegato infatti la ragazza

"Inizialmente ho chiesto a Tommy di aiutarmi a trovare qualcuno per uccidere mia madre ma lui ha detto no. Dopo di che in testa mi è venuta questa nuova selvaggia idea che dovevano ucciderla in una stanza d'albergo come lei aveva fatto con mio padre", ha raccontato ancora la 21enne. Una vendetta dunque anche se i documenti ufficiali sul morte del padre hanno sempre parlato di cause naturali e in particolare di un'embolia polmonare: una versione confermata anche dalla sorella di Heather Mack.

"Non mi pento di aver ucciso mia madre, ma mi dispiace aver trascinato Tommy in questo caso. L'ho coinvolto ma lui è innocente" ha spiegato la 21enne assicurando: "Ha mentito in tribunale a causa mia, l'unica cosa di cui è colpevole è l'occultamento di cadavere perché mi ha aiutato a nascondere il corpo in valigia dopo averglielo chiesto", ha aggiunto. A seguiti dei filmati le autorità indonesiane hanno annunciato che stano revisionando il caso sottolineando però che è da considerare anche l'ipotesi che la ragazza voglia solo alleggerire la pena del fidanzato.