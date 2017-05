Un dipinto senza titolo del 1982, dove è ritratto un teschio di Jean-Michel Basquiat, è stato venduto all'asta per 110,5 milioni di dollari. Il precedente record per l'acquisto di un Basquiat era di 57 milioni, il che significa che si tratta del pezzo d'arte più costoso dell'artista newyorchese e, in generale, uno dei pezzi più pagati di arte contemporanea.

L'acquirente del dipinto all'asta organizzata da Sotheby's è un miliardario giapponese, Yusaku Maezawa, che alla fine della combattutissima asta è riuscito a portare a casa l'opera del writer americano, amico di Andy Warhol. Dettaglio non da poco, il prezzo è lievitato sino a questo punto, perché il miliardario giapponese si è scontrato a colpi di rialzi milionari con il commerciante d'arte Nicholas Mueller.

La battaglia è durata quasi dieci minuti, finché l'importante imprenditore giapponese per poco più di un milione. di dollari, arrivando alla cifra-monstre di 110 milioni di dollari, circa 100 milioni di euro.

Rispetto al valore iniziale dell'opera, il combattimento all'asta ha fatto lievitare il prezzo di ben oltre 50 milioni. Ad ogni buon conto, secondo quanto previsto dalla casa d'aste Sotheby's, il record del precedente Basquiat è stato frantumato quasi subito, per la gioia della venditrice del dipinto, Lise Spiegel Wilks. Anche quel dipinto, nel 2016, era stato acquistato dal magnate giapponese Yusaku Maezawaa, il quale ha dichiarato che il teschio "Untitiled" sarà esposto nel museo che sta realizzando a Chiba, la città dove è nato.

Fino a l'altro giorno, il dipinto era stato messo in vendita una sola volta, nel 1984, quando un collezionista riuscì ad aggiudicarselo per 19 mila dollari. Grégoire Billault, il curatore del contemporaneo di Sotheby's, ha definito l'imponente opera di Basquiat, frutto di quel periodo che ha preceduto la precoce morte per droga dell'artista come un