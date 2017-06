Un uomo di 70 anni e una donna di 24 anni sono stati denunciati per atti osceni in luoghi pubblico a Barletta dalla polizia ferroviaria del capoluogo pugliese. La coppia è stata infatti sorpresa a fare sesso orale in pieno giorno, noncurante dell’eventuale passaggio di cittadini e minori, nella stazione locale. Secondo quanto scrive Repubblica, c'è il sospetto che la giovane, originaria della Romania, abbia chiesto soldi in cambio di prestazioni sessuali all’anziano, nelle cui tasche c'erano circa 1.500 euro in contanti.

L’intervento della Polfer parte da numerose segnalazioni ed appostamenti da parte degli agenti in servizio che, coordinati dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, hanno portato a termine significative operazioni per la bonifica e la messa in sicurezza di tutti gli ambienti di competenza nella zona della stazione. Particolare attenzione è stata riservata allo scalo merci. Il 24 maggio scorso, per esempio, sono stati sgomberati diversi extracomunitari, tra cui anche dei bambini, che lo utilizzavano per passarvi la notte. In tal senso, qualche mese fa il senatore Carlo Giovanardi aveva presentato un'interpellanza al ministro degli Interni e al ministro delle Infrastrutture in merito agli atti di vandalismo avvenuti proprio nella zona nella stazione di Barletta e denunciati da alcuni cittadini.