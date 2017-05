in foto: Il passaggio a livello dove è avvenuto l'incidente

Un anziano di 71 anni è stato travolto da un treno intorno alle 7 e 40 del 9 maggio a Barletta. L'incidente è avvenuto all'altezza del passaggio a livello di via Adria. Secondo le informazioni attualmente disponibili, pare che il passaggio a livello fosse regolarmente chiuso quando l'uomo è stato investito da un convoglio regionale di Trenitalia diretto a Bari che aveva lasciato la stazione poco tempo prima.

Gli agenti della Polfer stanno compiendo i dovuti rilievi per capire se sia stata una fatalità o se si tratti di un suicidio. Non sarebbe il primo caso: lo scorso 24 febbraio, una 30enne si era suicidata gettandosi sui binari, mentre il 2 marzo un altro anziano di 69 anni era stato travolto accidentalmente da un treno mentre attraversava il passaggio a livello, anche in quel caso chiuso, in sella alla sua bici. Nel tratto interessato si circola a senso alternato su un unico binario dalle 8 e 20 con ritardi fino a 50 minuti per i pendolari.

Rotaie ferme a Brindisi.

Disagi anche su altri tratti ferroviari. La caduta di un traliccio sui binari delle Ferrovie Sud Est ostacola la circolazione ferroviaria in provincia di Brindisi. Traffico bloccato dalle 8 tra Ceglie e Cisternino ma sono stati messi a disposizione dei bus sostitutivi per i passeggeri.