In due anni nessuno si era mai accorto della sua scomparsa. È indubbiamente una storia triste quella che arriva dalla provincia di Bari. Il cadavere di un uomo di 75 anni è stato trovato nella sua abitazione in via Cremona, a Carbonara. La salma, in avanzato stato di decomposizione, è stata rinvenuta dai carabinieri: secondo i primi accertamenti l’anziano sarebbe deceduto da almeno due anni.

L’allarme è scattato in seguito ad una segnalazione della sorella dell’uomo deceduto: la donna, di origini venezuelane, si è rivolta alle forze dell’ordine perché in questi giorni era a Bari e non riusciva a mettersi in contatto con il fratello. Una volta giunti all’appartamento dell’uomo i militari dell’Arma hanno effettuato la angosciante scoperta: il cadavere dell’uomo giaceva sul letto, facendo ipotizzare una morte per cause naturali, mentre l’appartamento si presentava sporco e infestato da insetti e topi.