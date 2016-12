Una giovane donna è stata trovata senza vita questa mattina all’alba a Terlizzi, nella provincia di Bari. Si tratta di una studentessa ventiduenne del posto, che da quanto emerso si era allontanata volontariamente alcuni mesi fa da casa. Secondo quanto riferito dai carabinieri, al momento non è possibile escludere alcuna ipotesi, anche se la più probabile appare quella del suicidio. La giovane donna è stata trovata impiccata al sottopasso di via Mazzini. Sulla vicenda indagano i carabinieri e sul luogo del ritrovamento del cadavere è intervenuta anche la Sezione investigazioni scientifiche dell'Arma per cercare di trovare conferma, insieme all'esito dell'autopsia quando sarà eseguita, che si tratti di un suicidio.

Inutile il tentativo di rianimarla – Non sono noti i motivi che avevano spinto la ragazza ad allontanarsi da casa alcuni mesi fa: secondo quanto scrivono alcuni quotidiani locali, la ventiduenne era andata a vivere con un ragazzo. A dare l’allarme questa mattina sarebbero stati altri giovani, che subito hanno allertato gli agenti della vigilanza privata presenti in zona, i quali hanno anche tentato di rianimare la donna. Secondo quanto scrive Normaonline, la ragazza aveva al collo un cavo caricabatterie per il cellulare e il cadavere era legato a una ringhiera a un’altezza non proprio considerevole.