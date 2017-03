Dopo un'inchiesta durata due anni è scattata all'alba una massiccia operazione dei carabinieri contro il clan Strisciuglio, uno dei più potenti di Bari e dell'intera Puglia. Oltre cento militari, supportati da un elicottero e cani antidroga, sono impegnati in arresti e perquisizioni nei quartieri San Pio e Catino del capoluogo pugliese. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero stati annientati i vertici e il braccio armato del clan. Le indagini che hanno portato alla retata di oggi sono state condotte dal Nucleo investigativo del reparto operativo e coordinate dalla locale Direzione distrettuale antimafia. Le accuse nei confronti degli individui arrestati sono di associazione armata di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati un Kalashnikov, giubbotti antiproiettile, pistole e centinaia di munizioni.

Due giorni fa cinque arresti per estorsione.

La notizia fa il paio con quella di appena due giorni fa, quando nel corso di un'operazione di polizia sono stati arrestati cinque pregiudicati per i reati di estorsione continuata in concorso e furto continuato in concorso, tutti aggravati dal metodo mafioso. Gli episodi contestati riguardano numerose estorsioni compiute da parte di esponenti del clan Strisciuglio – lo stesso "decapitato" nell'operazione odierna – nei confronti di numerosi commercianti del quartiere Libertà di Bari, costretti a versare agli indagati, costantemente, somme di denaro o cedere gratuitamente prodotti alimentari o di altro genere. Le indagini scattate nell’ottobre del 2016, hanno consentito di squarciare il velo di omertà degli esercenti del quartiere che fino a quel momento non avevano denunciato i ripetuti taglieggiamenti di cui erano vittima per timore di ritorsioni.