Prodotti alimentari scaduti o in stato di decomposizione, in molti casi rubati, pronti per essere rivenduti. Il ritrovamento in un capannone nella zona industriale di Capurso, nel Barese, appartenente ad una ditta che commercializza prodotti alimentar, giunge al culmine di un’operazione condotta dagli agenti della Guardia di Finanza di Bari. Stando a quanto trapelato dalle indagini delle Fiamme Gialle, i responsabili dell’impresa commerciale, rimuovevano dalle confezioni della merce scaduta l’originale etichetta che tracciava l’origine del prodotto, sostituendola con etichette di propria fatture, precostituite con apparati informatici e stampanti che erano detenuti all’interno dello stesso magazzino.

Beni alimentari che senza l'intervento della Guardia di Finanza nel capannone, risultato in precarie condizioni igienico-sanitarie, avrebbe portato sul mercato pugliese 18.783 chilogrammi di merce tra salumi, formaggi, frutta secca e derivati farinacei, nonché di prodotti ittici sotto sale, provento di un furto a danno di una nota catena di distribuzione, oltre ad altri 2.256 pezzi, tra salumi e formaggi in avanzato stato di deterioramento e decomposizione. L’operazione – che ha visto anche l’intervento di personale del S.I.A.V. – Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria dell’Asl di Bari – si è conclusa con il sequestro dell’area commerciale e degli alimenti, il cui ingresso era stato occultato da pannelli di cartongesso insonorizzati, nonché di tutta l’attrezzatura utilizzata. I due responsabili dell’impresa sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.