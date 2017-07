Dramma ad Altamura, in provincia di Bari, dove in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale 100, fra Massafra e Mottola, poco prima dello svincolo per Palagiano, hanno perso la vita Domenico Cagnazzi, 27 anni, e Luigi Comanda, 71 anni, entrambi residenti nella città pugliese. Le auto coinvolte nello schianto sono state due: l' Opel Astra sulla quale viaggiavano gli altamurani e una Hyundai con a bordo tre donne. In seguito all'impatto è sopraggiunta una terza vettura, una Bmw 530 station wagon, guidata da un uomo di 41 anni originario di Mottola, anche lui ferito ma in condizioni non gravi.

Le persone ferite sono state quattro: tra queste anche una donna di 64 anni di Taranto che tutt'ora si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santissima Annunziata. Ferite, ma non in modo grave, le altre due donne a bordo della seconda vettura. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio subito dopo l'incidente. L'intervento di vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e personale del 118 è durato diverse ore mandando in tilt il traffico. La polstrada ha chiuso il tratto di statale per i rilievi e deviato il traffico su un percorso alternativo.