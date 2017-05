Uno scheletro umano abbandonato a terra tra sporcizia e animali e seminascosto sotto un cumulo di travi di legno. È il macabro ritrovamento avvenuto nelle scorse ore in uno stabile abbandonato di Bari, vecchia sede di una fabbrica ormai in disuso da anni: le ex acciaierie Scianatico. A segnalare la presenza del cadavere è stata una telefonata anonima alle forze dell'ordine che sono accorse sul posto confermando la presenza dello scheletro. Al momento la Procura di Bari, che ha aperto un fascicolo sul caso, ipotizza il reato di omicidio volontario ma sul caso resta un fitto mistero e non sono escluse altre ipotesi.

Secondo i primi esami sul posto, infatti, la morte della vittima risalirebbe ad almeno quattro-cinque anni fa, anche se, per avere maggiori certezze, sui resti saranno svolti altri approfondimenti medico legali. Lo scheletro appartiene ad una persona di statura medio bassa, probabilmente una donna, ma su epoca precisa e cause esatte del decesso sarà l'autopsia a fornire maggiori chiarimenti. Accanto alle ossa i poliziotti hanno trovato anche un laccio emostatico e quindi non è esclusa una morte per overdose di droga.

Il pm a cui sono state affidate le indagini, Gaetano De Bari, ha anche avviato accertamenti sulle condizioni di sicurezza della struttura abbandonata che è stata sottoposta a sequestro. Questi accertamenti faranno parte di un autonomo fascicolo d'indagine per violazione di norme ambientali e sulla sicurezza. Un primo sopralluogo effettuato ieri dal magistrato, infatti ha fornito indicazioni sulle condizioni pericolanti della struttura, con presenza di vasconi pieni d'acqua e cavi elettrici scoperti.