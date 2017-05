Cinque ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 13 anni, per un anno avrebbero preso di mira una compagna di classe. L’avrebbero insultata, minacciata, picchiata e sarebbero arrivati anche a tagliarle i capelli e strapparle i pantaloni. Atti di “puro bullismo” che, per la prima volta, vengono assimilati a una vera e propria forma di stalking. A scrivere del caso, avvenuto in una scuola media dell’hinterland barese, è il quotidiano Repubblica che precisa appunto che, con un atto che ha pochi precedenti, la procura del tribunale per i minorenni ha deciso di assimilare i continui atti di bullismo allo stalking. La vicenda è stata al centro di un'inchiesta che si è conclusa con una segnalazione ai genitori dei responsabili degli atti di bullismo che non sono imputabili.

Alla fine la giovane vittima ha cambiato scuola – Gli atti di bullismo nei confronti della ragazzina sono andati avanti per un anno fino all'inizio del 2016, quando la denuncia della madre della giovane – accorgendosi dello stato d’ansia e paura della figlia – ha dato il via all'indagine. La giovane vittima, secondo la ricostruzione della procura per i minorenni, da cinque compagni di classe sarebbe stata minacciata, molestata, insultata e, in più occasioni, sarebbe stata anche picchiata. A tagliare una ciocca di capelli alla vittima sarebbe stata una ragazzina mentre altri due del gruppo di “bulli” in un’occasione sono riusciti a strapparle i pantaloni. Molestie che hanno spinto la giovane prima a isolarsi dai compagni e alla fine addirittura a cambiare scuola.