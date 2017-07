Non c’è stato nulla da fare per Nicola Calicchio, un ragazzo di ventisette anni coinvolto in un drammatico incidente stradale la notte scorsa. Il giovane, originario di Noci, era in sella alla sua Ducati quando, per cause ancora da accertare, secondo una prima ricostruzione ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada rovinando sull’asfalto e sul guardrail. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 di notte sulla statale 16 all’altezza dello svincolo di Bari Palese, in direzione Sud, nel tratto noto come “i curvoni di Palese”. Sul posto è intervenuto il personale della polizia stradale e del 118, ma i soccorsi per il giovane sono stati inutili. La notizia della morte di Nicola si è diffusa ben presto a Bari, dove il ventisettenne lavorava presso una salumeria in via De Rossi. Tantissimi i messaggi apparsi sul profilo Facebook della vittima, pieno di foto che dimostrano la sua grande passione per le motociclette. A quanto pare Nicola questa notte tornava a casa proprio dopo aver preso parte a un motoraduno.

Tanti i messaggi sulla bacheca Facebook del giovane motociclista – Tra i tanti amici increduli che hanno lasciato un ricordo sul social network c’è chi lo descrive come appunto “un grande motociclista”, e anche un grande lavoratore e un grande uomo e un grande amico. “Quel cartello ‘Lutto’ sulla saracinesca chiusa della salumeria…mi stringe il cuore. Su Via De Rossi, oggi, c'è un insolito silenzio. Siamo tutti un po' frastornati e increduli. Le chiacchiere consuete e le risate scherzose che allietavano l'attesa del nostro turno in salumeria, ogni giorno, mancheranno a tutte noi. Eri sempre educato, allegro e spiritoso, un ragazzo nel pieno degli anni e della vita…e quello che è successo lascia senza parole. Chi l'avrebbe detto, ieri, quando ti ho salutato, che sarebbe stata l'ultima volta? Mi dispiace, Nicola, tantissimo. Sono profondamente triste”, è uno dei tanti messaggi lasciati in ricordo di Nicola.