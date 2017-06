Un uomo di quarantaquattro anni di Corato, nel Barese, è stato arrestato dagli agenti di polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,emessa dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica. Per almeno sette anni l’uomo avrebbe compiuto violenze sessuali su una minorenne, la figlia della sua convivente. Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile hanno consentito di raccogliere concreti elementi di responsabilità nei confronti del quarantaquattrenne, che in un periodo compreso dal 2009 al 2016 avrebbe abusato della ragazzina. Da quanto è emerso, l’uomo approfittando della giovane età della ragazza l'avrebbe spinta a tenere rapporti sessuali facendole credere che si trattasse di un gioco e poi, divenuta adolescente, l’uomo finito in manette le avrebbe imposto rapporti sessuali completi. Dovrà ora rispondere di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne.

Lo scorso settembre la ragazzina ha raccontato tutto a sua madre – Si è giunti all’arresto dell’uomo dopo che la vittima di violenze ha finalmente trovato il coraggio di raccontare quanto le è accaduto negli ultimi anni: nel settembre scorso la ragazzina ha infatti detto a sua madre quanto era costretta a subire da parte del convivente e a quel punto la donna ha presentato denuncia e ha allontanato l’uomo dalla propria abitazione. Al termine degli atti di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani in attesa di giudizio.