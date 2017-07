Un uomo incensurato di 41 anni è stato condannato per aver sottratto energia elettrica agli uffici del Tribunale di Bari ubicati in viale Europa, nel quartiere San Paolo a Bari. A scoprire l'allaccio abusivo sono stati i carabinieri della Compagnia San Paolo, che hanno notato che il contatore dell'Archivio del Tribunale era stato forzato affinché l'energia elettrica venisse dirottata nel negozio gestito dal quarantunenne. I militari hanno poi constatato che un secondo contatore nello stesso Tribunale era stato manomesso per portare l'elettricità in un locale commerciale che al momento risulta essere sfitto. Il negoziante è stato processato con rito direttissimo e condannato a 12 mesi di carcere e 500 euro di multa. La pena della detenzione è stata sospesa.

In entrambi i casi, i carabinieri hanno provveduto a ripristinare il funzionamento dei due contatori, mentre proseguono gli accertamenti per capire chi siano i responsabili delle manomissioni. Le due irregolarità sono emerse a seguito di controlli finalizzati a garantire funzionamento e sicurezza agli uffici del Giudice di Pace e del Tribunale del quartiere San Paolo.