È mistero a Bari dove nelle scorse ore un passante ha scorto tra gli scogli, sul lungomare della città, il cadavere di una persona che veniva sbattuto dalle onde contro le rocce. Il ritrovamento nella tarda serata di domenica quando un uomo che si trovava a passare sul litorale di San Girolamo ha scorto il corpo che veniva agitato dal mare tra l'acqua e gli scogli e ha lanciato l'allarme chiamando la polizia. Sul posto sono immediatamente accorse alcune volanti e successivamente le autorità competenti per il recupero della salma.

Il cadavere è stato successivamente trasportato al dipartimento di medicina legale del Policlinico di Bari dove probabilmente nelle prossime ore saranno svolti gli esami post mortem disposti dalla magistratura per stabilire le cause della morte. Alla polizia invece ora spetterà il compito di dare un nome alla vittima. Un compito che si prevede per nulla semplice visto che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e senza alcun oggetto addosso. A rendere ancora più complicata la situazione anche il fatto che il corpo recuperato era privo di braccia e gambe tanto che il medico legale ad una prima analisi cadaverica non è riuscito a stabilirne nemmeno il sesso.