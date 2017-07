Una scena sconvolgente quella che si sono trovati davanti nel pomeriggio di giovedì i soccorritori accorsi in un'abitazione a Bari. Nell'appartamento giaceva il corpo senza vita di una donna in un pozza di sangue. La scoperta shock in un condominio di Corso Sonnino, al primo piano di una palazzina del capoluogo pugliese. La vittima è una donna di 48 anni che abitava nella casa dove è avvenuto il ritrovamento. Secondo le prime notizie, sul corpo della donna, rinvenuto in camera da letto, ci sarebbero evidenti segni di arma da taglio all'addome, al collo e al torace. A quanto si apprende il corpo sarebbe stato poi avvolto in una coperta e la testa infine sarebbe stata infilata in un sacchetto di plastica.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno immediatamente fermato un uomo di 38 anni che pare avesse una relazione sentimentale con la vittima, probabilmente si tratta del suo compagno. L'uomo è stato portato in caserma dove sarà interrogato dai militari e dal pm di turno, Giuseppe Dentamnaro, già allertato. Intanto sul luogo del ritrovamento anche il medico legale e gli esperti dei reparti scientifici dell'arma per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Alcuni vicini di casa, ascoltati dagli inquirenti, avrebbero raccontato di una accesa litigata tra i due che si sarebbe consumata nella serata di mercoledì 13 luglio.

La notizia arriva a pochi giorni da un'altra tragica vicenda avvenuta in casa sempre a Bari: la morte della 30enne di origine romena caduta a terra dove è rimasta per ore dopo essere stata presumibilmente picchiata dal compagno 44enne perché non aveva lavato i piatti