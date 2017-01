Tre migranti sono stati denunciati dalla polizia a Bari per procurato allarme e interruzione di servizio pubblico. Questo perché i tre uomini, due originari del Mali e il terzo della Nigeria, tutti di circa trenta anni, avrebbero finto di essere dei terroristi a bordo di un bus dell’Amtap (l’azienda municipalizzata del trasporto pubblico) in servizio nel capoluogo pugliese. In particolare, stando ai primi accertamenti, sarebbe emerso che i tre uomini avrebbero urlato “Allah Akbar” mentre viaggiavano insieme ad altri passeggeri e avrebbero pronunciato parole come “terrorista” e “bomba”. Ciò avrebbe provocato il panico tra gli altri passeggeri del bus e avrebbe spinto l’autista a fermare il mezzo per strada. Tutto è accaduto sulla linea 4, nei pressi di largo Ciaia, nel centro della città.

La versione di una passeggera: “Terroristi? I tre migranti accusati e umiliati” – Sul posto sono intervenuti i poliziotti di tre pattuglie delle Volanti chiamati a riportare la calma e chiarire l’episodio. Esiste infatti anche un’altra versione di quanto sarebbe accaduto sul bus di Bari. A fornire testimonianze diverse da questa dello “scherzo” dei tre migranti sono stati alcuni passeggeri del bus. Una persona ad esempio ha raccontato che i tre ragazzi sarebbero stati accusati e umiliati e avrebbero tentato in modo civile di spiegare che le accuse mosse non erano reali. “Io su quel bus c'ero – ha raccontato un’altra passeggera a BariToday – il panico e il putiferio lo ha scatenato una signora barese che per giunta ha pure tentato di picchiare una ragazza che voleva farla ragionare”.