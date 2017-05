La Procura della Repubblica di Bari ha deciso di aprire un'indagine sulla morte di una bambina di quattro mesi avvenuta nella prima mattinata di martedì nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La piccola era arrivata al pronto soccorso del nosocomio con problemi respiratori due giorni fa e per questo era stata ricoverata con una diagnosi di bronchiolite. Durante la terapia non erano emersi altri segnali preoccupanti e fino a questa notte le sue condizioni sembravano stazionarie, poi la morte improvvisa che ha gettato nello sconforto genitori e parenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alle 2 di questa notte la piccola ha fatto l'ultima poppata e poi è stata messa nella culla dove si è addormentata. Intorno alle 5 però la mamma controllandola l'ha trovata e esanime. Nonostante l'intervento dei medici, per la piccola non c'era più nulla da fare. I genitori hanno chiamato la Polizia e sporto denuncia facendo scattare le indagini della magistratura del capoluogo pugliese che ha disposto l'autopsia sul corpicino.

Sarà l'esame autoptico ad accertare le cause esatte della morte, se legate ai problemi respiratori di cui la bambina soffriva da alcuni giorni, oppure se si sia trattato di un rigurgito nel sonno. Il pm di turno, Baldo Pisani, che ha preso in carico il fascicolo, ha ipotizzato il reato di omicidio colposo anche se al momento è a carico di ignoti e non ci sono indagati. Sulla base delle cartelle cliniche sequestrate dalla Polizia e della denuncia dei genitori della bambina, il magistrato sta identificando i sanitari che hanno avuto in cura la piccola per individuare eventuali responsabilità.