Una bambina di quattro anni di Barletta è morta nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per sospetta meningite. Lo conferma l'Osservatorio epidemiologico della Regione Puglia. La bimba era stata ricoverata inizialmente nell'ospedale “Dimiccoli” della sua città, a Barletta, e successivamente è stata trasferita a Bari. All’ospedale pediatrico del capoluogo pugliese era arrivata, da quanto si apprende, intorno alle 8 del mattino. Era già in gravi condizioni. Il decesso si è registrato dopo due ore, alle 10. I medici stanno accertando se l'infezione mortale alla paziente sia stata determinata da pneumococco o meningococco, diffondendosi agli organi vitali. “La bambina è arrivata – ha detto all’Ansa il dottor Gaetano Petitti, dirigente medico della direzione di presidio del Giovanni XXIII – in condizioni critiche e in coma. In una situazione, quindi, già molto grave e dopo un paio di ore, purtroppo, è deceduta. Saranno eseguiti tutti gli esami necessari per verificare se si tratta o meno di un caso di meningite”. Da quanto è emerso, la piccola aveva febbre da giorni, era inappetente e anche i parametri medici fondamentali erano irregolari. Per questo, riferiscono fonti ospedaliere, la bambina era stata intubata e trasferita a Bari dov'è morta. In via precauzionale il personale sanitario che ha trattato il caso è stato sottoposto a profilassi antibiotica.

Altri casi di meningite in Puglia – L'ultimo caso accertato di meningite in Puglia riguarda un uomo di cinquanta anni, affetto da pneumococco, che è ricoverato da due giorni all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Secondo quanto riferito dalla dottoressa Cinzia Germinario, responsabile dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Puglia, il paziente è in condizioni stabili. Dall’Osservatorio si fa presente che il numero dei casi in questione rientra in quelli di attesa per il periodo.