Due cocktail, poi il malore, quindi il ricovero. Ha appena 14 anni la ragazzina finita in coma etilica durante una festa di fine anno del liceo scientifico Scacchi di Bari. Secondo quanto racconta Repubblica, avrebbero perso i sensi intorno alle 22.30 di venerdì sera in un locale sulla litoranea di Giovinazzo, a Nord del capoluogo pugliese. La giovane, che stava festeggiando assieme ai compagni di classe l’inizio delle vacanze estive, è stata subito soccorsa sia dalle amiche, sia dal personale del locale che ha poi allertato il 118. Lo staff sanitario, arrivato in ambulanza, ha dovuto far ricorso a diverse manovre per rianimarla, per poi trasferirla in ospedale, a Bari. Nel frattempo, le sue condizioni sarebbero migliorate.

L’episodio è avvenuto quando la festa, uno schiuma party, era appena cominciata. Secondo quanto scrive il quotidiano, gli organizzatori aveva previsto la formula del “free drink”, incluso nei 15 euro del biglietto. Si era però deciso di non consentire ai minorenni di bere alcolici. Regola però che evidentemente non ha funzionato a dovere: la 14enne, che aveva appena concluso il primo anno di superiori, avrebbe bevuto due cocktail alcolici prima di svenire. Sembra però che prima avesse assunto un farmaco per disturbi respiratori. Dopo che i gestori hanno appurato l’incidente, una voce all’altoparlante ha ordinato a tutti i presenti di sgombrare il locale per “problemi tecnici”. A quel punto, i giovani sono usciti, mentre le amiche della 14enne, spaventate per l’accaduto, aspettavano di avere notizie dai medici. Del fatto sarebbero state informate le forze dell’ordine.