Attimi di tensione e sconcerto in viale Papa Giovanni XXIII, nel centro di Bari, dove un uomo di 39 anni ha aggredisce un agente della Polizia Locale a testate per evitare una multa. L’uomo era stato fermato per un semplice controllo da una pattuglia di motociclisti dei vigili urbani che lo aveva sorpreso a parlare al cellulare mentre era alla guida della sua auto. Il 39enne non indossava neanche la cintura di sicurezza.

Quando ha compreso che gli agenti stavano iniziando la compilazione dei verbali, ha reagito inaspettatamente con violenza colpendo con una testata uno dei due vigili urbani che è rimasto ferito. Immediatamente è stato bloccato dai colleghi che ovviamente l’hanno arrestato. Risponderà del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sarà condotto per il giudizio con rito direttissimo domattina, 2 giugno dinnanzi all'autorità giudiziaria.

La denuncia penale peraltro non gli è nemmeno servita a evitare la multa: gli sono state comunque contestate le violazioni al Codice della strada e subirà pure la decurtazione dei punti dalla patente. Oltre al danno, anche la beffa.