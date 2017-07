A soli 12 anni abusata sessualmente per mesi da un branco di ragazzini poco più grandi che erano diventati i suoi aguzzini e che approfittavano ripetutamente e regolarmente di lei. È la brutta storia di violenza e sopraffazione scoperta da una complessa indagine condotta dai carabinieri del quartiere Santo Spirito di Bari e che oggi ha portato al fermo del branco di giovanissimi con pesantissime accuse. Su ordine del Giudice per le indagini preliminari, infatti, i militari dell'arma hanno eseguito nella mattinata di martedì la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due 17enni baresi, accusati di aver abusato ripetutamente della ragazzina insieme a un 15enne, che invece è stato direttamente rinviato a giudizio, e a due 13enni che però non sono imputabili vista la minore età.

Secondo l'accusa , le violenze e i soprusi sarebbero andati avanti per mesi. L'indagine, coordinata dalla Procura dei minori del capoluogo pugliese, è stata avviata a seguito della denuncia dei genitori della vittima che si erano accorti di qualcosa di strano nella 12enne. Notando la ragazzina particolarmente preoccupata e ansiosa, infatti, padre e madre hanno iniziato a fare domande e dopo la confessione della 12enne si son rivolti ai carabinieri.

Ascoltata in audizione protetta, la 12enne ha confermato davanti agli inquirenti gli abusi sessuali raccontando che da mesi era costretta da un gruppo di ragazzi a subire violenze sessuali di varia natura, sempre in luoghi abbandonati e sempre sotto la minaccia della diffusione di un video che la ritraeva durante un rapporto con uno di loro. I ragazzi, nonostante i pianti e le richieste della 12enne, l'avrebbero costretta più volte a sottostare, a turno, ad ogni loro richiesta sessuale. I carabinieri quindi hanno avviato le indagini, identificando i giovani coinvolti, raccogliendo testimonianze e svolgendo accertamenti tecnici sui dispositivi informatici posseduti dai giovanissimi.