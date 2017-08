in foto: Foto da Facebook

UPDATE Sarebbe originario di Scandicci Niccolò Ciatti, il ragazzo di 22 anni ucciso a Lloret de Mar, picchiato a morte in discoteca. La Farnesina non ha ancora confermato l'identità della vittima, ma su Facebook molti amici hanno pubblicato messaggi di cordoglio convinti che si tratti proprio del loro amico.

È stato violentemente picchiato da tre persone mentre era in discoteca ed è morto dopo un giorno di coma a causa delle tremende ferite riportate. È la sorte toccata a un giovane ragazzo italiano di 22 anni che si trovava in vacanza nella località turistica spagnola di Lloret de Mar, in Costa Brava, vicino a Barcellona. Stando alle primissime informazioni diffuse dai media catalani e spagnoli, il ventiduenne sarebbe stato aggredito con violenza e picchiato a morte a suon di calci e in faccia e pugni da tre individui attorno alle 3 del mattino. I tre presunti aggressori sono immediatamente fuggiti dopo la rissa, ma dopo poco sono stati rintracciati e fermati dalle autorità spagnole lungo il Paseo Marittimo di Lloret del Mar. Al momento sembra che i tre fermati siano dei giovani russi di 20, 24 e 26 anni e domani saranno interrogati dal magistrato che dovrà convalidare i fermi per omicidio. Il Comune di Lloret del Mar ha fatto sapere che si costituirà parte civile contro di loro.

Il giovane era stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni critiche all'ospedale Josep Trueta di Girona. L'aggressione, secondo quanto emerge dalle prime notizie, si è consumata all'interno del locale a causa di una lite degenerata poi in tragedia. Sembra che nessuno sia intervenuto per fermare gli aggressori e al momento non sono chiari i motivi del pestaggio del giovane italiano, del quale la polizia ancora non ha diffuso le generalità in attesa di contattare i familiari in Italia. Le telecamere della discoteca hanno ripreso i tre aggressori mentre si accanivano sul ragazzo italiano, con pugni e calci in testa.