Sono oltre 160mila, e per la polizia municipale circa un milione e mezzo, le persone che hanno aderito alla prima grande manifestazione europea in difesa dei diritti dei rifugiati. Il corteo si è tenuto a Barcellona, nel cuore della Catalogna, in Spagna, per chiedere al governo di Madrid di rispettare gli impegni presi sull'accoglienza dei migranti. Un segnale, questo, molto importante che arriva dal Vecchio Continente in un momento molto delicato a livello internazionale su questo tema, soprattutto in seguito ai provvedimenti presi negli Stati Uniti per contrastare il fenomeno.

Rispondendo all'appello lanciato da molte personalità della cultura e della politica, i cittadini catalani sono stati i protagonisti di una vera e propria giornata di festa all'insegna della solidarietà e degli slogan "Nessuno è illegale" e "Vogliamo accogliere". Tra di loro, anche il primo cittadino di Barcellona, Ada Colau, che ha sottolineato come "è molto importante che in un'Europa dominata dall'incertezza, dove la xenofobia è in aumento, la sua città rappresenti invece un luogo di speranza". La Spagna, in base ai patti europei, avrebbe dovuto accettare nell'ultimo anno e mezzo circa 17 mila richiedenti asilo, ma il governo guidato dal conservatore Mariano Rajoy ha aperto i confini finora solo a 744 rifugiati.