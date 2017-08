Grande manifestazione ieri a Barcellona, 500 mila persone in piazza, 9 giorni dopo l'attentato jihadista sulla Rambla, che sconvolto la città, provocando la morte di 15 persone. Lo slogan della marcia era "No tinc por", cioè "Non abbiamo paura" in catalano. E' stato fortemente contestato il re Felipe VI, che ha partecipato alla manifestazione contro l'Isis insieme al premier Mariano Rajoy: entrambi sono stati accolti da fischi prima che partisse la marcia. Il monarca si trovava alla testa del corteo, insieme a due bambine, una cristiana e una musulmana. Al suo fianco c'era Rajoy e poi il presidente catalano Carles Puigdemont, che poche settimane fa aveva annunciato la data del referendum sull'indipendenza della Catalogna, il prossimo primo ottobre. Il governo di Madrid aveva bollato il referendum come illegale.

Non è la prima volta che il monarca riceve questo tipo di accoglienza. Era già stato fischiato in passato a Barcellona, quando non era ancora re. Era successo nel 2013, quando insieme alla consorte si era recato ad assistere ad uno spettacolo al teatro dell'opera della ciità.

In questo caso i manifestanti hanno accusato il governo di Madrid di aver nascosto informazioni importanti ai Mossos d'Esquadra, notizie che avrebbero permesso di prevedere gli attentati terroristici. Uno dei contestatori legati all'estrema sinistra ha dichiarato a El Pais che sono in molti a criticare le relazioni di Madrid con il Medio Oriente: "Il re non può venire a una manifestazione pacifista e vendere armi all'Arabia Saudita"