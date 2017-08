Aveva solo vent'anni quando, circa 70 anni fa, decise di emigrare dall'Italia e seguire le tracce di migliaia e migliaia di nostri connazionali, raggiungendo l'Argentina nella speranza di costruirsi condizioni di vita più dignitose di quelle che, molto probabilmente, avrebbe potuto realizzare in un piccolo borgo in provincia di Potenza. Carmela Lopardo, di 80 anni, ha però trovato la morte sulla Rambla di Barcellona. Il suo nome è quello della terza vittima italiana dopo Bruno Gulotta e Luca Russo, i cui corpi sono stati identificati ieri dalle autorità iberiche.

La conferma della morte della signora Lopardo è stata data dal ministero degli Esteri argentino: la donna, in un primo momento, si trovava nella lista dei dispersi. Dell'italoargentina, di 1,55 metri di statura, era stata diffusa anche una foto segnaletica e una locandina con tutti i dati personali – nome, cognome ed età – per favorirne il ritrovamento. In nottata tuttavia è arrivata la notizia che tutti temevano, quella della sua morte.

Carmela Lopardo aveva deciso di trascorrere alcuni mesi in Europa. Per questo aveva deciso di recarsi anche a Barcellona e stava tranquillamente passeggiando sulla Rambla quando il van bianco guidato dal commando terroristico ha travolto centinaia di persone, lei compresa. In una nota, il ministero degli Esteri argentino ha voluto trasmettere le condoglianze "alla famiglia della signora Carmela Lopardo, 80 anni, cittadina italiana residente nel nostro paese da più di 60 anni. Nel momento del tragico attentato, la vittima si trovava a Barcellona da turista", ha continuato il ministero, che sottolinea «la ferma condanna dell’Argentina al terrorismo in tutte le sue manifestazioni».