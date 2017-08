Una imbarcazione con a bordo due persone si è rovesciata nel lago di Garda, nel tratto tra Navene e Malcesine, nella provincia di Verona. Una persona risulta al momento dispersa mentre l’altra si è salvata dopo che entrambi erano finiti in acqua. Lanciato l'allarme, dopo l’incidente sul posto è arrivata l'imbarcazione Victor 7 dei pompieri di Bardolino, i sommozzatori di Venezia e l'elicottero Drago 81 per le attività Sar (search and rescue). Una delle due persone a bordo è stata recuperata da altre imbarcazione, mentre l’altra risulta ancora dispersa. L’incidente, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, è avvenuto pochi minuti dopo le 14. Sono ancora in corso le ricerche della persona dispersa. È probabile che a causare l'incidente sia stata una forte folata di vento. Nella zona ci sono state molte richieste di soccorso per piante e rami resi pericolosi dal forte vento che spira nella zona dell'alto lago.

Un altro incidente in mattinata – In tarda mattinata anche un'altra imbarcazione, una barca a vela di sei metri con a bordo cinque giovani, ha avuto dei problemi dopo nemmeno un quarto d'ora di navigazione. I giovani si sono fortunatamente salvati grazie all'intervento di alcuni gommoni di privati. Oggi la zona del Garda, come gran parte del Nord-Italia, è stata colpita da un violento nubifragio.