in foto: Sakdin Duangphakhon, 36 anni (Facebook).

Ha dimenticato di aggiungere una salsa a base di pesce al maiale che stava cucinando per pranzo. Per questo, un uomo thailandese di 65 anni è stato ucciso a coltellate dal figlio 36enne. È successo a Buriram, nella zona a nord est del Paese asiatico. Sakdin Duangphakhon, questo il nome del killer, è andato su tutte le furie quando ha scoperto che la ricetta preparata dal padre non era di suo gradimento. Come riporta il quotidiano inglese Metro, tutto è cominciato quando Sakdin si è accorto che mancava un ingrediente a sua detta fondamentale per condire la carne.

Quando il padre ha confessato di aver dimenticato di aggiungere la salsa di pesce al piatto, Sakdin ha letteralmente perso la testa: ha preso una bottiglia vuota e ha colpito il 65enne alla testa, finendo la vittima con un coltello da cucina. Nello scontro è rimasta ferita anche la madre, Pa, di 66 anni, presa a schiaffi dal figlio nel tentativo di salvare il marito. Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti, il ragazzo era ubriaco al momento del delitto. Quando la polizia locale è arrivata sul luogo dell'assassinio, lo ha trovato disteso su un'amaca in giardino, sporco di sangue mentre fissava il corpo senza vita del padre. Dopo aver confessato, è stato trasferito in prigione. Ma prima gli agenti lo hanno costretto a inginocchiarsi davanti al cadavere della vittima.