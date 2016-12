La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Viktor Pistotnik, ex allenatore sloveno di serie A e tra i simboli della pallamano isolana degli anni Novanta e Duemila. L’uomo è morto sabato scorso all’età di 68 anni in seguito a un malore che lo ha colpito durante un esame Tac con liquido di contrasto, nel reparto Radiologia dell'ospedale di Isili, in Sardegna. A causa delle sue condizioni Pistotnik è stato trasferito nell'ospedale Marino di Cagliari dove però è deceduto poco dopo. Attraverso un avvocato la famiglia dell’ex allenatore ha chiesto alla Procura di accertare le ragioni del decesso e domani mattina il sostituto procuratore Marco Cocco nominerà il medico legale che avrà il compito di effettuare l'autopsia sul corpo.

Al momento non c’è nessun indagato – È stato quindi aperto un fascicolo per omicidio colposo ipotizzando una colpa medica, al momento comunque nessuno dei sanitari è stato iscritto nel registro degli indagati. Viki Pistotnik è stato a lungo una delle bandiere della pallamano giovanile italiana: molte delle atlete che lui ha allenato negli anni Novanta sono poi diventate titolari in Nazionale.