"Sono io che ho telefonato alla banca Popolare dell’Emilia Romagna per chiedere se era possibile salvare Banca Etruria", così il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, ha confessato apertamente il suo intervento nel caso di Banca Etruria nel 2015 quando era sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’episodio dell'intervento dell'esponente del governo per salvare la banca in cui aveva interessi il padre del Ministro Boschi era stato raccontato dal quotidiano La Stampa senza fare nomi, ma Delrio è uscito allo scoperto difendendo il suo operato.

"Si trattava di un intervento che faceva parte dei mie doveri istituzionali", ha tenuto a precisare infatti il Ministro, spiegando allo stesso quotidiano: "Non ho nulla da nascondere. Mi sono occupato di Banca Etruria come mi sono occupato di Ilva, di Alitalia e tante altre crisi che rischiavano di avere impatti occupazionali, industriali o, come nel caso di Etruria, per i risparmiatori". "All’epoca, il mio ruolo era quello di accompagnare i ministri competenti nella gestione di queste crisi. In questa veste, ho chiamato il presidente della banca e ho chiesto informazioni sulle intenzioni di Bper per Etruria. La risposta fu che era stata esaminata ma Bper aveva deciso di non andare avanti. Tutto qua" ha ricostruito Delrio.

"No ci fu nessuna pressione ma una semplice richiesta di informazioni. Il governo in quei giorni stava preparando il decreto sulle popolari. C’erano già stati vari incontri a Palazzo Chigi e Bankitalia aveva segnalato più volte al governo i problemi di alcune popolari" ha ricordato il Ministro. Sul conflitto di interessi della sua collega al governo, Delrio è sicuro: "Per quanto mi riguarda, non mi vergogno di essermi occupato di questa vicenda, mi sono occupato del problema con i ministri competenti e la Boschi non era tra i ministri competenti".