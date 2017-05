Che sarebbe nata prematura era noto, ma la sua forza aveva fatto ben sperare i genitori. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare: la bimba – figlia di Trever McDaniel e Britnee Russell – è deceduta dopo tre giorni dalla nascita a causa di una serie di complicazioni.

Il padre e la madre, entrambi del Minnesota, Stati Uniti, stavano aspettando la loro prima bambina e tutto sembrava procedere per il meglio, quando dopo circa 5 mesi hanno scoperto che qualcosa non andava. La bimba, a partire dalla 18esima settimana, aveva smesso del tutto di crescere. Da più di un mese, malgrado fosse legata al cordone della mamma, non riceveva più gli elementi nutritivi necessari a svilupparsi e la coppia ha dovuto prendere una decisione molto dolorosa.

Come racconta la stessa mamma su Facebook, insieme al marito hanno deciso di farla nascere, nella speranza che potesse ricevere fuori dal grembo materno quello che la donna non riusciva a trasmetterle. Secondo quanto spiega il Mirror, si è trattato di un tentativo disperato, ma sembrava che la piccola reagisse bene, nonostante fosse minuscola e pesasse solo 2,5 etti. La bimba sembrava bere il latte e tutti speravano per il meglio, fino a quando i medici non si sono accorti di un'emorragia cerebrale, una complicazione, purtroppo, possibile nei bimbi così piccoli che purtroppo le è stata fatale.