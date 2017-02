Una bambina di appena sette anni è la vittima di una nuova tragedia in una favelas di Rio De Janeiro. Fernanda Adriana Caparica Pinheiro è rimasta uccisa due notti fa mentre giocava dentro di casa nella ‘favela' Parque Uniao a Marè, quartiere alla periferia nord di Rio de Janeiro. La piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale generale di Bonsucesso, ma non è riuscita a sopravvivere alle gravissime ferite riportate. Meno di un mese fa, un'altra bambina, Sofia, di appena 2 anni, è morta dopo essere stata colpita da una pallottola vagante mentre giocava nel giardino di un ristorante nella zona nord di Rio.

Stando a quanto rivelano i quotidiani locali Fernanda è stata colpita a una spalla: il proiettile avrebbe però raggiunto il cuore per poi fuoriuscire e colpire altri bimbi che si trovavano in casa. A premere il grilletto sarebbe stato un uomo nell'ambito di una delle frequentissime faide tra bande locali per il controllo del territorio. La polizia sta svolgendo indagini approfondite per tentare di capire di chi sia la responsabilità: gli inquirenti puntano soprattutto sulle testimonianze degli abitanti del quartiere.

Donna ferita da un proiettile vagante mentre attende l'autobus.

Appena un giorno prima una donna è stata colpita da un proiettile vagante a São João de Meriti, sempre a Rio. Mariana Rosa Martins Ribeiro, 28 anni, aveva finito di frequentare un corso di inglese e stava aspettando l'autobus alla fermata, quando è rimasta ferita da un colpo di pistola. Trasportata immediatamente in ospedale, i medici sono riusciti fortunatamente a salvarle la vita anche se il proiettile le ha provocato danni irreversibili alla colonna vertebrale, allo stomaco e al fegato. Molto probabilmente riuscirà a sopravvivere, anche se gli effetti del ferimento sono estremamente gravi.