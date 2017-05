Un uomo di 50 anni di New York, già da tempo dietro le sbarre per scontare una condanna a 25 anni, è stato condannato a ulteriori 20 di carcere. L’uomo, che si chiama Jose Anthony Caracciolo, nel settembre del 2014 si è dichiarato colpevole di aver aggredito sessualmente una bambina di dodici anni. Una bambina che, dopo lo stupro avvenuto nel 2012, è rimasta anche incinta. La polizia avrebbe scoperto quanto accaduto quando la bambina era già al nono mese di gravidanza.

Tradito da alcune intercettazioni in cui ammetteva di essere il padre del bambino – L'uomo avrebbe costretto la piccola ad avere diversi rapporti sessuali e a incastrarlo, secondo alcune fonti citate dal tabloid britannico Daily Mail, sarebbero state anche delle intercettazioni telefoniche in cui ammetteva di essere il padre del bambino che la giovanissima stava aspettando. Inoltre in alcune di queste intercettazioni il molestatore avrebbe anche manifestato la sua preoccupazione relativa alla possibilità che i genitori della vittima potessero scoprire i loro messaggi.

Rintracciato e arrestato a New York – L’uomo, già ricercato in California per i suoi crimini precedenti, è stato rintracciato a New York e arrestato nel settembre del 2013. In base alla legge, Caracciolo deve scontare almeno 17 anni di carcere prima di poter ottenere la libertà vigilata.