Ci sono giorni in cui davvero non ci va di fare nulla in ufficio o in cui siamo assolutamente improduttivi. Altri in cui cerchiamo di far passare il tempo solo con l’obiettivo di poter tornare a casa nel più breve tempo possibile. Ecco, in quelle circostanze più angustianti, la storia del dottor Balwant Ghatpande dovrebbe darci la carica giusta per andare avanti: all’età di 102 anni è il medico più anziano di Pune, India, e forse del mondo intero, e lavora instancabilmente, sette giorni alla settimana. A raccontarci di lui è l'Hinduistan Times.

"Non andrò mai in pensione", dice il signor Balwant, quando gli viene chiesto del suo lavoro. "Continuerò a praticare la medicina fino al giorno della mia morte. Vorrei morire mentre lavoro in ospedale” dice senza troppi giro di parola. Ghatpande viene da una famiglia di medici; determinati valori gli sono stati trasmessi quando era poco più che un ragazzino. “Essere un medico è una delle professioni più nobili, dove puoi fare il massimo per le persone. Dà una soddisfazione umana, nonché la sicurezza finanziaria. Ho ricevuto tutto da questa professione: dalla reputazione al denaro passando per la soddisfazione delle persone che ho salvato" spiega Balwant. “Lavoro oltre 10 ore al giorno e ogni giorno della settimana” assicura. "Non mi piace stare fermo," dice. Quando non è a lavoro, il dottor Ghatpande è impegnato nelle lettura di riviste mediche o di giornali. Ma qual è il suo segreto? “Non c’è nessuno segreto. Forse è il fatto che negli ultimi anni ho fatto sempre il bagno nell’acqua fredda” scherza.

Fatta eccezione per una frattura che ricorda di aver subito nel 1995, il dottor Ghatpande sostiene di non aver mai visitato un altro medico per qualsiasi tipo di malattia. “Il vero segreto è un regolare esercizio fisico quotidiano e una moderata dieta” spiega. Ormai lavoro solo per il piacere di farlo: guadagna infatti appena 30 rupie a paziente: l’equivalente di 0,40€. Rajpathak Ghanasham, uno dei paziente fedele di vecchia data del dottore, dice: "Mi fido di lui al 101%. La cosa unica di lui è che lavora a un trattamento sintomatico, dove controlla manualmente i pazienti, a differenza dei medici di oggi”.