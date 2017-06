Nella giornata di oggi, domenica 25 giugno, i cittadini genovesi si sono recati alle urne per votare il nuovo sindaco e rinnovare la giunta comunale. Gli aspiranti "Primo Cittadino" al ballottaggio erano due: Gianni Crivello per la coalizione di centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra.

Al momento gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne danno in vantaggio il candidato Bucci con una forchetta che va dal 50,5% al 54.5% . Lo sfidante Crivello, invece, si attesta tra il 45.5% e il 49.5% (copertura 80%). Secondo Emg, con l'aggiornamento della copertura al 100% il dato è diventato ancora più favorevole per Bucci, con una forchetta tra il 51 e il 55% dei consensi.

Proseguendo, con le prime proiezioni su dati reali (544 sezioni su 653) Bucci risulta in testa con il 55,2% dei consensi, mentre Crivello si ferma al 44,8%.

Cosa sono gli exit poll.

Gli exit poll sono delle rilevazioni a campione effettuate all’esterno dei seggi, dopo il voto. I risultati raccolti sono poi centralizzati e "pesati", in modo da fornire una stima generale delle intenzioni di voto. Tuttavia in molti preferiscono attendere almeno le proiezioni per poter commentare con più sicurezza: la validità degli exit poll, infatti, è piuttosto relativa, e non vanno assolutamente confusi con le proiezioni sui voti effettivamente scrutinati.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno il candidato del centrosinistra, Gianni Crivello, ha riscosso il 33,39% delle preferenze, mentre Marco Bucci del centrodestra si è attestato al 38,8%.

Chi è Gianni Crivello.

Sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche Lista Crivello e Genova Cambia, Crivello è nato a Genova nel 1952, è stato eletto il 6 maggio 2012 fra le fila di Sinistra Ecologia Libertà, nominato Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni dal sindaco Doria. Diplomato come infermiere professionale, dal 1972 è stato dipendente pubblico della Asl 3 Genovese, successivamente ha collaborato nella segreteria del vice sindaco Claudio Montaldo e con il vice presidente del Senato Carlo Rognoni. Dal 2007 al maggio 2012 è stato presidente del V Municipio della Valpolcevera. Al primo turno ha riscosso il 33,39% delle preferenze.

Chi è Marco Bucci.

Sostenuto da Forza Italia, Lega Nord e Lista Musso – Direzione Italia, Bucci è nato a Genova nel 1959, cresciuto a Nervi. Appassionato di escursionismo e alpinismo, è stato un boy scout ed è laureato in Chimica Farmaceutica e Farmacia. Ha vissuto tra Europa e Stati Uniti, ricoprendo importanti ruoli manageriali. Bucci è sposato e ha due figli, Matteo e Francesca. Al primo turno ha riscosso il 38,8% delle preferenze.