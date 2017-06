Domenica 25 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini veronesi sono chiamati al voto. Al ballottaggio i due candidati sindaci usciti vittoriosi dal primo turno, svoltosi lo scorso 11 giugno, per uno scontro tutto interno al centrodestra: Federico Sboarina, sostenuto Lega Nord, Forza Italia, Battiti Verona Domani e Fratelli d'Italia, e la senatrice Patrizia Bisinella, sostenuta da Fare! alcune liste civiche di centrodestra in chiave anti-leghista.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno il candidato di centrodestra Federico Sboarina ha ottenuto il 29,3% dei consensi, mentre Patrizia Bisinella il 23,5% delle preferenze. Il centrosinistra, che sosteneva la candidatura di Orietta Salemi, ha raccolto invece il 22,5% dei consensi, mentre Alessandro Gennari del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 9,5% delle preferenze.

Chi è Federico Sboarina.

Sostenuto da Lega Nord, Forza Italia, Battiti Verona Domani e Fratelli d'Italia, Federico Sboarina è il candidato della coalizione di centrodestra. Avvocato, nato a Verona nel 1971, Sboarina nel 1999 ha fondato l’Associazione Volare con i Valori e nel 2002 è stato eletto come Consigliere Comunale a Verona. È stato presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione di Verona, per due mandati. Dal 2007 al 2012 è stato Assessore del Comune di Verona con delega all'Ecologia e Ambiente, Sport e Tempo Libero.

Chi è Patrizia Bisinella.

Patrizia Bisinella, sostenuta da Fare! e da 7 liste civiche di centrodestra, è stata eletta senatrice alle elezioni politiche del 2013 con la Lega Nord, partito in cui ha militato per 15 anni e che ha abbandonato nel marzo 2015 insieme a cinque colleghi in seguito all'espulsione di Flavio Tosi, storico esponente leghista nonché suo compagno e sindaco di Verona per due mandati. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Padova, Bisinella è una consulente legale esperta di diritto civile.

Gli appoggi degli altri candidati al primo turno.

Nessun apparentamento ufficiale, ma in via informale il candidato Federico Sboarina ha incassato l’appoggio di Michele Croce, candidato sindaco della lista civica Verona Pulita. Il Pd, che dispone del 22,5% dei consensi al primo turno, è invece diviso: alcuni esponenti hanno invitato gli elettori a votare "contro la Lega", quindi a favore di Bisinella, un'altra parte invece è contraria all'appoggio della candidata tosiana. Il Movimento 5 Stelle, invece, che al primo turno ha raccolto il 9,5% delle preferenze, non ha fornito alcuna indicazione.