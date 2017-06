Domenica 25 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini aquilani sono chiamati al voto per l'elezione del nuovo sindaco. In corsa per questo ballottaggio i due candidati più votati al primo turno di domenica 11 giugno: Americo Di Benedetto per il centrosinistra e Pierluigi Biondi per il centrodestra.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno Americo Di Benedetto ha riscosso il 47,08% delle preferenze, mentre lo sfidante Pierluigi Biondi della coalizione di centrodestra si è fermato al 35,84%. Al primo turno, la città de L'Aquila ha visto sette candidati sindaco in corsa: oltre a Di Benedetto e Biondi, Fabrizio Righetti, sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle, Carla Cimoroni, candidata della coalizione sociale, Claudia Pagliariccio, sostenuta dalla lista di CasaPound Italia, Nicola Trifuoggi, candidato della coalizione L'Aquila Polis e Giancarlo Silveri, sostenuto dalla lista di Riscatto Popolare.

Chi è Americo Di Benedetto

È il candidato della coalizione civico progressista ‘Vivendo L'Aquila', sostenuto dalle liste Territorio Collettivo, L'Aquila Sicurezza Lavoro, Articolo 1 per L'Aquila – Democratici e progressisti, Democratici e socialisti per L'Aquila e frazioni, Cambiare Insieme, Partito Democratico, Abruzzo Civico, Socialisti e Popolari, Il Passo Possibile. Vincitore delle primarie di coalizione contro lo sfidante Pietrucci, Di Benedetto è nato a L'Aquila nel 1968. Ha conseguito la laurea in Economia e commercio. Già sindaco di Acciano per due mandati, Di Benedetto è commercialista e revisore dei conti, nonché presidente di Gran Sasso Acqua.

Chi è Pierluigi Biondi

È il candidato di centrodestra, sostenuto dalle liste Rivoluzione Cristiana, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Benvenuto Presente, L'Aquila futura, Unione di Centro, Noi con Salvini. Biondi ha 42 anni ed è un dipendente pubblico, già sindaco di Villa Sant’Angelo per due mandati.

Gli appoggi degli altri candidati al primo turno.

La candidata Cimoroni, che rappresenta la terza forza politica della città, ha dichiarato di non voler appoggiare nessun candidato al ballottaggio. Giancarlo Silveri di Riscatto Popolare non appoggia formalmente nessuno, ma è intenzionato "a ricercare una intesa sugli aspetti di carattere programmatico e politico". Anche da parte di Casapound e del Movimento 5 Stelle nessun appoggio ai candidati in ballottaggio: sebbene alcuni attivisti avessero espresso posizioni differenti, gli esponenti di punta di entrambi i movimenti hanno smentito.