Domenica 25 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini genovesi sono chiamati al voto per l'elezione del nuovo sindaco. In corsa per questo ballottaggio i due candidati più votati al primo turno di domenica 11 giugno: Gianni Crivello per la coalizione di centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno il candidato del centrosinistra, Gianni Crivello, ha riscosso il 33,39% delle preferenze, mentre Marco Bucci del centrodestra si è attestato al 38,8%. Il candidato del M5S, Luca Pirondini, si è fermato invece al 18% dei consensi. L'affluenza nazionale generale è stata del 61%, in calo di 7 punti percentuali rispetto alla tornata elettorale omologa precedente.

Chi è Gianni Crivello.

Sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche Lista Crivello e Genova Cambia, Crivello è nato a Genova nel 1952, è stato eletto il 6 maggio 2012 fra le fila di Sinistra Ecologia Libertà, nominato Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni dal sindaco Doria. Diplomato come infermiere professionale, dal 1972 è stato dipendente pubblico della Asl 3 Genovese, successivamente ha collaborato nella segreteria del vice sindaco Claudio Montaldo e con il vice presidente del Senato Carlo Rognoni. Dal 2007 al maggio 2012 è stato presidente del V Municipio della Valpolcevera. Al primo turno ha riscosso il 33,39% delle preferenze.

Chi è Marco Bucci.

Sostenuto da Forza Italia, Lega Nord e Lista Musso – Direzione Italia, Bucci è nato a Genova nel 1959, cresciuto a Nervi. Appassionato di escursionismo e alpinismo, è stato un boy scout ed è laureato in Chimica Farmaceutica e Farmacia. Ha vissuto tra Europa e Stati Uniti, ricoprendo importanti ruoli manageriali. Bucci è sposato e ha due figli, Matteo e Francesca. Al primo turno ha riscosso il 38,8% delle preferenze.

Gli appoggi degli altri candidati al primo turno.

Su Crivello convergeranno anche i voti di Paolo Putti, sostenuto da Sinistra italiana e Possibile di Pippo Civati. Luca Pirondini, il candidato del Movimento 5 Stelle, ha diffuso un appello diretto ai candidati sindaci rimasti in gara, senza però dichiarare alcun sostegno specifico, chiedendo a Crivello e Bucci di impegnarsi in cinque obiettivi