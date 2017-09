Tra meno di un mese il nuovo romanzo di Roberto Saviano sarà in libreria. L'appuntamento, per tutti i fan e lettori dell'autore di "Gomorra", è fissato per il 12 ottobre prossimo, quando arriverà sugli scaffali il secondo capitolo del ciclo della "Paranza dei bambini". "Bacio feroce" (questo il titolo del romanzo) edito come sempre da Feltrinelli, torna a raccontare "i ragazzi dei nostri giorni feroci, nati in una terra di assassini e assassinati, disillusi dalle promesse di un mondo che non concede niente, tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di rabbia. Pronti a dare e ricevere baci che lasciano un sapore di sangue".

Non voglio il bacio sulla guancia che si prende l’affetto. Non voglio il bacio sulle labbra che si prende l’amore. Voglio il bacio feroce che si prende tutto

Comincia il countdown, quindi, e cresce l'attesa per un nuovo capitolo della saga con protagonisti i paranzini, tra cui quel Nicolas ‘o Maraja, già presente nel primo capitolo "La paranza dei bambini". I bambini hanno conquistato il potere, controllano le piazze di spaccio a Forcella, ma da soli non possono comandare.

Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro storico, Nicolas ’o Maraja dovrà creare una confederazione con ’o White e la paranza dei Capelloni ed evitare di trasformarsi da predatori in prede. Ma tenere uniti tra loro i bambini non è semplice. Anzi.

Anche stavolta, come nel precedente episodio, la cover del libro presenta in copertina un tatuaggio. Per "Bacio feroce", però, la classica icona religiosa è stata sostituita dallo sguardo inferocito di una tigre. Che il felino sia un rimando al personaggio del Micione, che da indiscrezioni pare destinato a volersi riprendersi le piazze seminando discordia direttamente in seno alle paranze? Non resta che aspettare il 12 ottobre e scoprire cosa riserva ai lettori la trama di "Bacio feroce" e scoprire così se, davvero, una nuova guerra sta per scoppiare nel cuore di Napoli.