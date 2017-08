Troppo baccano sul sagrato della chiesa durante la messa, per il parlottare scomposto dei fedeli. Per questo il prete non ci ha pensato due volte e ha sospeso in tronco la celebrazione. In tutta risposta, alcuni parrocchiani hanno pensato di avviare una raccolta di firme per chiedere l'allontanamento del sacerdote. E' accaduto a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, dove la decisione del religioso di interrompere la processione per la festa di Sant'Antonio ha creato malumore nella cittadina.

A spingere il parroco a sospendere la funzione religiosa sarebbe stato il continuo parlottare di molti fedeli, che avrebbe disturbato lo svolgimento del rito e mandato su tutte le furie il sacerdote. Nonostante le proteste, il prete non è tornato sui suoi passi. Alcuni parrocchiani scontenti, quindi, hanno deciso di mobilitarsi: il dissenso verso l'operato del don rischia di trasformarsi "in una raccolta firme finalizzata a chiedere l'allontanamento del parroco", raccontano i presenti, ai quali evidentemente la decisione del religioso non è andata giù. E ciò nonostante loro stessi avessero dimostrato di avere ben poco rispetto.